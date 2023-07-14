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Нижегородские НКО просят президента отклонить закон, ограничивающий права инвалидов

Некоммерческие организации, помогающие людям с ментальными и психическими нарушениями, обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой отклонить поправки к закону о психиатрической помощи. Проект готовится ко второму чтению в Госдуме. Если изменения примут, права инвалидов будут ограничены, сообщил портал «Милосердие».

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Закон не запрещает связывать подопечных интернатов, помещать их в карцер, лишать свиданий, телефонов и предметов первой необходимости»,— говорится в обращении НКО. В письме указано, что в случае принятия поправок у инвалидов могут возникнуть трудности с переездом из психоневрологического интерната по проекту сопровождаемого проживания — когда подопечный живет дома, но за ним ухаживает соцработник.

В числе прочих обращение к президенту с просьбой наложить вето на закон подписали пять нижегородских организаций: АНО «Служба защиты прав», организация «Верас», фонд «Алиса», центр «Снами» и АНО «Родительский комитет».

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Авторы письма указывают, что в Нижегородской области уже два года работает первая в России служба защиты прав людей с психическими расстройствами. В отдельных учреждениях ей удалось изменить отношение работников ПНИ к подопечным: они перестали игнорировать потребности людей, стали учитывать их мнение в расходовании пенсии и предоставлять инвалидам отпуска.

«В результате ПНИ Нижегородской области постепенно утрачивают статус закрытых учреждений с почти тюремным режимом»,— пишут авторы обращения. Но, по их словам, принятие закона будет означать отказ от практики создания таких служб в других регионах.

Анастасия Еремина

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