Суд отказал экс-депутату заксобрания Ульяновской области в восстановлении мандата

Ленинский районный суд Ульяновска отказал бывшему депутату Законодательного собрания Ульяновской области Матвею Володарскому в удовлетворении его иска к заксобранию о восстановлении депутатского статуса. Информация об этом появилась в пятницу на сайте райсуда, само решение вынесено накануне, 13 июля.

Оппозиционный внефракционный депутат регионального заксобрания Матвей Володарский, находившийся в жесткой оппозиции по отношению к губернатору региона Алексею Русских, был лишен депутатского мандата 12 мая этого года. Как докладывала заксобранию комиссия по контролю за достоверностью сведений о доходах, в представленной Матвеем Володарским справке о доходах его супруги за 2022 год были отражены сведения о полученном ею доходе от ценных бумаг, и среди акций, которые она покупала и продавала, играя на фондовом рынке через брокерскую компанию БКС, «были и акции иностранных компаний», в то время как по закону №414-ФЗ от 21.12.2021, депутату, его супруге и несовершеннолетним детям это запрещено. Комиссия отмечала, что законом предусмотрена «единственная мера ответственности за это — лишение депутатских полномочий».

Сам господин Володарский на заседании заксобрания по лишению его мандата не присутствовал в связи с болезнью. Позднее он пояснял «Ъ-Волга», что игру на фондовом рынке через интернет, в тайне от родителей, по документам матери вел его 16-летний сын, который заработал на этом за год 1705 руб., акции не были во владении его супруги, «их покупали и снова продавали», «и на начало декабря 2022 года ни одной акции иностранных компаний у нее не было».

Матвей Володарский сказал «Ъ-Волга», что с решением суда не согласен, он отмечает, что ни комиссия, ни депутаты даже не взяли от него объяснений, «хотя это положено по закону», чем были нарушены его права. Он также назвал «это дело политическим» и заявил, что намерен его обжаловать решение первой инстанции «вплоть до Верховного суда».

Сергей Титов, Ульяновск