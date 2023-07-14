В Югре за полгода полицейские изъяли более 135 кг наркотиков

В январе-июне 2023 года полицейские Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра) изъяли из незаконного оборота более 135 кг наркотических и психотропных средств. Об сообщили на заседании коллегии УМВД РФ по ХМАО — Югре УМВД России по ХМАО – Югре под председательством генерал-майора полиции Дамира Сатретдинова.

Как сказано в сообщении пресс-службы окружной полиции, в первом полугодии снизилось количество фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, краж, грабежей, уничтожений и повреждений имущества, не допущен рост убийств и разбоев.

Также стало меньше преступлений в общественных местах и на улицах. Кроме того, снизилось число преступлений, совершенных ранее судимыми лицами, а также гражданами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, несовершеннолетними или при их участии.

Полина Хабарова

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