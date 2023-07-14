В Казани четырех фанатов ЦСКА задержали за драку

В Казани четыре болельщика московского ЦСКА были задержаны за драку. Об этом сообщает «Татар-информ» со ссылкой на свой источник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По предварительной версии, у одного из фанатов случился конфликт с жителем Казани, последний позвал на помощь друзей, и между сторонами вспыхнула драка. Всех болельщиков доставили в отдел полиции.

Кроме того, на улице Баумана был задержан фанат ЦСКА с более чем 200 стикерами. А на Петербургской задержали двух болельщиков из Москвы с неразрешенной символикой на теле.

Напомним, завтра, 15 июля, в Казани пройдет матч за Суперкубок РФ между ЦСКА и «Зенитом».

"Ъ-Казань"