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Участок дороги в Сосновском округе отремонтировали за 77 млн рублей

Первый участок дороги Павлово — Мухтолово в Сосновском округе отремонтировали за 77,5 млн руб., сообщили в пресс-службе правительства региона. В нормативное состояние привели 8,5 км трассы.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Подрядчик уложил на участке слой асфальтобетона и укрепил обочины. В 2024 году планируется отремонтировать еще 13 км трассы до границы с Ардатовским округом.

Участок привели в порядок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги». Всего в 2023 году в Сосновском округе планируется отремонтировать более 45 км дорог, на это выделено 494 млн руб.

Елена Ковалева

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