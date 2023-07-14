В Ленобласти появился монумент защитникам блокадного Ленинграда из Забайкалья

На Невском пятачке в Ленинградской области появилась стелла «Вечная память Забайкальцам — защитникам Ленинграда» в честь бойцов РККА, защищавших город в годы Второй мировой войны. В торжественной церемонии открытия принял участие губернатор Забайкальского края Александр Осипов, сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

На выполненном из гранита монументе написан отрывок из стихотворения «Обелиск памяти» ветерана войны Арсалана Жамбалова, народного поэта Республики Бурятия. Композиция дополнена металлической гильзой.

«Советский солдат не имел национальности: он был и бурятом, и украинцем, и белорусом, и грузином. Спасибо забайкальцам за то, что вы чтите память своих героев, а мы будем за ней ухаживать»,— отметил на церемонии открытия стеллы губернатор Александр Беглов.

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