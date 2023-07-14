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«Джентльмен», «Соперницы» и американский джаз

Какие концерты, выставки и спектакли можно посетить в Екатеринбурге с 15 по 21 июля

На концертных площадках Екатеринбурга можно услышать «Хиты неоклассики» в исполнении оркестра «Модерн» и американский джаз, в театрах — оценить премьеру спектакля «Театрона» «Джентльмен» и постановку «Соперницы» с участием Елены Яковлевой и Натальи Щукиной, а в кино — увидеть французский фильм Jeanne du Barry («Жанна Дюбарри»). Подробнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Дворец культуры железнодорожников

Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Концерты

Во Дворце культуры железнодорожников 15 июля состоится концерт «Хиты неоклассики» в исполнении оркестра «Модерн». Музыканты сыграют композиции таких авторов, как Людовико Эйнауди, Роберто Каччапалья, Макс Рихтер, Филип Гласс. Произведения прозвучат в аранжировках для оркестра и рояля. Стоимость билета на концерт — от 900 руб.

В джаз-клубе EverJazz 15 июля пройдет концерт «Джаз, проверенный временем», посвященный трубачу Чету Бейкеру. Чет Бейкер отличался филигранной техникой игры на трубе, его музыкальные «фразы» — логичностью и лаконичностью. С композициями трубача выступят Сергей Пронь (труба), Сергей Чашкин (гитара), Алексей Быков (бас) и Юрий Ковалевский (ударные). Стоимость билета — от 400 руб.

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В джазовом клубе EverJazz 19 июля состоится концерт «Акустический блюз и поп-рок», на котором выступят екатеринбургские музыканты, экс-участники коллектива Bob&The Monsters Вася Беля (вокал) и Тимур Юсупов (клавиши). На концерте прозвучат каверы на каноничные блюзовые темы, известные композиции Дэвида Боуи, The Doors, Элтона Джона и авторские темы участников дуэта. Стоимость билета — от 500 руб.

EverJazz

EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В клубе EverJazz 21 июля состоится концерт «Огни Нью-Йорка» с участием американского музыканта Армира Ли (саксофон) и резидентов EverJazz. Программа вечера будет посвящена Чарли Паркеру, Сонни Ститту, Кэннонболлу Эддерли, Джону Колтрейну и другим. В составе исполнителей — Армир Ли (саксофон), Павел Стародубцев (рояль) и Кирилл Кирпичев (ударные). Стоимость билета — от 1,2 тыс. руб.

Выставка «Проводимость»

Выставка «Проводимость»

Фото: Елена Медведева

Выставка «Проводимость»

Фото: Елена Медведева

Выставки

В Музее андеграунда 13 июля открылась первая персональная выставка художницы Asn «Проводимость», организованная арт-группой «Передвижницы». В экспозиции создано пространство борьбы со страхом неизвестного. Преодолеть боязнь предлагается на уровне вещей, чувств и текстов. Выставка продолжит работу до 10 августа. Стоимость полного входного билета — 300 руб.

Ельцин-центр 15 июля в рамках фестиваля «Туча на стилобате» организует рок-экскурсию «Свердловский рок: легенды андеграунда». Журналист и рок-исследователь Светлана Толмачева расскажет, почему рок был популярен среди представителей разных сфер, как появилась первая коммерческая радиостанция, почему свердловский рок-клуб ушел вместе с советской эпохой. Стоимость посещения экскурсии — 500 руб.

Музей андеграунда

Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

Музей андеграунда

Фото: Николай Яблонский, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 19 июля состоится «Час винила Алексея Коршуна», посвященный 80-летию участника британской рок-группы The Rolling Stones Мику Джаггеру. Гости вечера обсудят, почему сольная карьера музыканта не имела успеха, и прослушают на виниле альбом группы Beggars Banquet, выпущенный в 1968 году. Стоимость билета на лекцию-концерт — 300 руб.

Спектакли

В Музее андеграунда 15 июля состоится вечер перформансов «Оkоlo dance company». На нем участники разноформатных движенческих практик представят шесть перформансов: «Информация», звуковой этюд «Эхо», «Выпаривание злости через кожу», «Вместо», «Пожалуйста, меня» и «Страхи». Okolo — межинституциональный проект, который сочетает в себе черты театра и вечеринки, бытового акционизма и современного танца, классического искусства и перформанса. Стоимость билета на мероприятие — 500 руб.

В «Синара Центре» 17 и 18 июля пройдет премьерный показ спектакля Вячеслава Денисова «Джентльмен». Роли в нем исполнят актеры Екатеринбургского малого драматического театра «Театрон». Привычный на первый взгляд сюжет «Золушки» оборачивается непредсказуемым образом. История семьи Тани, которая решает познакомить родителей с таинственным иностранцем, рассказана с юмором и теплотой. Душевная интонация спектакля достигается сочетанием гротеска, лирики и драмы. Стоимость билета на комедию — от 600 руб.

Во Дворце молодежи 19 июля покажут спектакль Владимира Панкова «Соперницы» по одноименной пьесе Анны Чайки. Сюжет рассказывает о двух знаменитых в 1960-х годах голливудских актрисах, между которыми возникают и вражда, и ненависть, и взаимное признание, и предательство, и прощение. Объединившись, они стремятся снять лучший фильм, чтобы вернуть себе актерское величие. В ролях: Елена Яковлева и Наталья Щукина. Спектакль проходит словно в двух измерениях: перед зрителями предстает и съемочный павильон, и реальная жизнь актрис. Стоимость билета на спектакль — от 1,5 тыс. руб.

«Синара Центр»

«Синара Центр»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

«Синара Центр»

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В «Синара Центре» 20 июля состоится литературно-музыкальный квартирник «Не смоют любовь ни ссоры, ни версты…», посвященный 130-летию со дня рождения Владимира Маяковского. В программе квартирника — выступление гостей в формате открытого микрофона и моноспектакль артиста Екатеринбургского театра юного зрителя Ростислава Ганеева. Сопровождать вечер будут музыканты Александр Рассказов (скрипка) и Елена Третьякова (фортепиано). Стоимость билета — 1,5 тыс. руб.

Кино

В Ельцин-центре 16 июля на французском языке с русскими субтитрами состоится премьерный показ фильма Jeanne du Barry («Жанна Дюбарри»), который снял режиссер Майвенн. Заглавная героиня — простолюдинка Жанна. Она попадает в высший свет, очаровывая графа Дюбарри, который разбогател благодаря ее интригам. Он организует для нее свидание с Людовиком XV, и Жанна влюбляет его в себя. Вскоре Жанна становится официальной фавориткой короля, однако не всем при дворе это нравится. В ролях: Майвенн, Джонни Депп, Бенжамен Лаверн и Мельвиль Пупо. Стоимость билета на кинопоказ — 400 руб.

Ельцин-центр

Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Ельцин-центр

Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

В Ельцин-центре 16 июля покажут фильм Евгения Цымбала «Защитник Седов» по одноименному рассказу Ильи Зверева в рамках цикла «Из музея в кино». Кинокартина рассказывает о судьбах людей в 1937 году, когда московский адвокат посещает провинцию, чтобы предупредить беззаконие. Действия разворачиваются на фоне «большого сталинского террора». В ролях: Владимир Ильин, Альбина Матвеева, Тамара Чернова, Татьяна Рогозина и другие. После просмотра фильма состоится встреча с режиссером Евгением Цымбалом. Вход на кинопоказ свободный, по предварительной регистрации.

Подготовила Анастасия Таначева

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