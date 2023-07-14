В заповеднике «Мшинское болото» в Ленобласти разгорелся пожар

Камеры на территории заказника «Мшинское болото» зафиксировали возгорание в районе озера Стречно, рассказали в социальных сетях Нижне-Свирского государственного заповедника. По предварительной информации, пожар спровоцировали отдыхающие.

«На месте возгорания были обнаружены признаки присутствия человека — костровище, следы установки палаток, разбросанные пустые бутылки, бытовой мусор. Предположительно, группа нарушителей из пяти-шести человек покинула стоянку за день до происшествия»,— отмечается в сообщении заповедника.

В результате пожара пострадало 0,16 га леса. На борьбу с огнем были направлены силы отдела охраны ФГБУ «Нижне-Свирский ГПЗ» и работники ПХС2 Мшинское. Вскоре торфяной пожар был локализован и потушен.

Как отметили в заповеднике, действия нарушителей подпадают под статьи о нарушении правил охраны и использования природных ресурсов на особо охраняемых природных территориях (8.39 КоАП РФ) и нарушение правил пожарной безопасности в лесах (8.32 КоАП РФ). По обеим статьям виновникам пожара положен административный штраф.

Анастасия Калугина

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