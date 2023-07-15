«Сверхурочная работа может привести к ухудшению производительности труда»

В январе–марте этого года российские работники в среднем работали по 38 часов 30 минут в неделю. За год фактическая длительность трудовой пятидневки выросла на четверть часа, достигнув максимального значения с четвертого квартала 2012 года (тогда она составляла 38 часов 29 минут), подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе данных Росстата. Увеличение трудовой нагрузки может привести к обострению хронических заболеваний сотрудника, повышению уровня тревожности и профессиональному выгоранию, предостерегает заведующая поликлиникой ЧУЗ КБ «РЖД-Медицина» Краснодара Анастасия Рыбалкина.



Анастасия Рыбалкина

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«Продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю, то есть это пятидневная восьмичасовая рабочая неделя. При этом для некоторых категорий работников установлена сокращенная продолжительность рабочего времени. К данным категориям относятся несовершеннолетние, беременные, врачи, инвалиды и некоторые другие.

Согласно исследованиям сети FinExpertiza, в Краснодарском крае за январь—март 2023 года средняя фактическая продолжительность рабочей недели составила 38 часов 15 минут. По данному показателю регион занял пятое место в Южном федеральном округе. На Кубани в январе—марте мужчины в среднем работали 39 часов 14 минут в неделю, а женщины — 37 часов 9 минут.

На повышение продолжительности рабочего времени влияет ряд факторов, например уровень безработицы. Уровень общей безработицы в Краснодарском крае — 2,6%, это самый низкий показатель с 2000 года, тем не менее многие отрасли в нашем регионе испытывают кадровый голод.

Наибольший дефицит кадров наблюдается в медицине (1,4 резюме на одну вакансию), розничной торговле (1,7 резюме), автобизнесе (2,3 резюме), продажах (2,4 резюме), строительстве и недвижимости (2,8 резюме), туризме (2,9 резюме).

Данные факторы могут приводить к дальнейшему увеличению нагрузки на работника, длительности рабочего времени, и, как следствие, к снижению работоспособности, ухудшению производительности труда, увеличению количества ошибок в работе, снижению уровня мотивации. Но это лишь часть последствий, связанных с увеличением средней продолжительности рабочей недели. Что же касается медицинской составляющей, то сверхурочная работа может приводить к обострению хронических заболеваний из-за повышенной нагрузки на организм, к повышению уровня тревожности, стресса и в последствии к профессиональному выгоранию.

Для предотвращения возможных последствий увеличенной продолжительности рабочей недели в первую очередь работодателям можно порекомендовать соблюдение законодательных норм в трудовой сфере, важно создать оптимальные и комфортные условия труда на рабочих местах, обеспечить все необходимое для удовлетворения повседневных потребностей работников. Например, организовать зоны отдыха на предприятиях, что, несомненно, благоприятно повлияет на эмоциональный фон сотрудников. Также очень важно правильно планировать рабочее время подчиненных и гарантировать своевременный уход в трудовой отпуск.

Работникам в свободное от работы время рекомендую больше находится на свежем воздухе и следить за своим состоянием здоровья. При появлении признаков ухудшения самочувствия и обострения хронических заболеваний необходимо своевременно обращаться к врачам».

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