Первый случай африканской чумы свиней выявили в Удмуртии

В Удмуртии зарегистрировали случай заражения африканской чумой свиней при исследовании материала дикого кабана. Тушу добыл охотник на территории охотничье-производственного участка «Вятский берег». Он находится рядом с деревней Старый Аргабаш в Кизнерском районе, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию заболевания. Тушу кабана сожгли, а в районе места охоты установили дезбарьеры и круглосуточный пост ветеринарного контроля.

В 5-километровой зоне будет исследоваться все поголовье свиней на предмет заболевания АЧС. Угроза дальнейшего распространения остается велика из-за циркуляции возбудителя у кабанов и их бесконтрольного перемещения.

Жителей просят сообщать в государственную ветеринарную службу обо всех случаях внезапного падежа или одновременного заболевания свиней, а также об изменениях в их поведении, указывающих на возможное заболевание. Кроме того, необходимо информировать о фактах падежа кабанов.