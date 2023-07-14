«Возможность продлить студенческую жизнь»

Проректор Уральского федерального университета (УрФУ) по развитию магистратуры Наталья Андрейченко в колонке для «Ъ-Урал» рассказала о том, как появились мифы о высшем образовании и как реальность их развеивает.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проректор Уральского федерального университета (УрФУ) по развитию магистратуры Наталья Андрейченко

Фото: Пресс-служба УрФУ Проректор Уральского федерального университета (УрФУ) по развитию магистратуры Наталья Андрейченко

Фото: Пресс-служба УрФУ

Согласно Болонской системе, высшее образование в России делится на три ступени: бакалавриат, магистратура и аспирантура-докторантура. Это обеспечивает сопоставимость стандартов и качества квалификаций высшего образования между европейскими странами.

Российские учебные заведения благодаря этому достигли свойственной зарубежным вузам широкой автономии, единства научного и образовательного процессов, продуктивной инновационной деятельности, прочным связям с промышленностью и бизнесом.

С другой стороны, в стране существует уникальная система инженерного образования, опирающаяся на фундаментальную общетеоретическую подготовку. Сейчас ее нужно сохранить и усилить. Для этого синтезируется опыт вузов по подготовке кадров в парадигме уровнего образования и базовые традиции русской инженерной школы.

Бакалавриат — это не промежуточная ступень, а один из трех уровней подготовки кадров и является завершенным высшим образованием.

Магистратура же, как второй уровень, развивает исполнительские навыки бакалавра до исследовательских, усиливает умения по принятию инновационных решений и разработке стратегических проектов. Она помогает развить креативный стиль мышления, который нужен специалистам нового поколения, обладающим способностью к прогрессивной деятельности и обеспечивающих трансферт технологий и коммерциализацию современных знаний.

Еще один миф связан с тем, что обучение в магистратуре — пустая трата двух лет. Однако в современных реалиях требуется постоянно получать новые знания, позволяющие быстро адаптироваться и активно развиваться. Магистратура дает возможность и условия для совершенствования навыков и компетенций. А еще это возможность продлить студенческую жизнь.

Многие студенты беспокоятся, смогут ли совмещать учебу и работу во время обучения. Однако магистратура, в том числе в УрФУ, имеет гибкий характер — часто занятия проводятся дистанционно и в вечернее время, тем самым позволяя совмещать учебу с трудовой деятельностью.

Есть мифы, которые соответствуют действительности. Так, благодаря тому, что магистерские программы самодостаточны, они, правда, позволяют изменить профессиональную направленность.

Впрочем, чаще это развитие в научно-исследовательской деятельности, возможность реализовывать серьезные технологические проекты совместно с научными группами университета и внешними партнерами.

Некоторые сомневаются, что за два года можно сменить специальность. И зря, ведь магистерские программы учитывают условия обучения непрофильных бакалавров, позволяя получить квалификацию по другому направлению. При этом студент должен осознавать степень своей ответственности в части освоения образовательной программы, прикладывать усилия для самостоятельного изучения материала и получения недостающих знаний.

Кроме того, диплом магистра дает преимущество на рынке труда, определяет жизненный статус и нужен для развития в научно-исследовательской или преподавательской деятельности.

Так, в апреле Центр маркетинга образовательных программ УрФУ провел опрос о требованиях к компетенциям специалистов и важности продолжения образования в магистратуре среди организаций основных отраслей экономики региона: металлургия, машиностроение, строительство, ЖКХ, энергетика, авиастроение, информационные и коммуникационные технологии, культура и гуманитарные технологии и другие. По результатам, 70% респондентов заявили о необходимости углубления профессиональных компетенций бакалавров в магистратуре. Причем 22% опрошенных посчитали нужным дополнить знания бакалавров общепрофессиональными компетенциями, а 9% — общекультурными.