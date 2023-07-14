В Туймазинском районе построят распределительный центр за 241 млн рублей

Группа компаний «Реса» планирует вложить в строительство распределительно-логистического центра с контейнерной площадкой и элеваторным комплексом 241 млн руб. Проект будет реелизован в селе Кандры Туймазинского района, сообщила на «Инвестиционном часе» в правительстве Башкирии руководитель ГК Анастасия Разумова.

По ее словам, в 2022 году инвестор купил имущественный комплекс ликвидированного в 2016 году Кандринского комбикормового завода, находившийся в неудовлетворительном состоянии. «Покупка этого актива была обусловлена его удачным географическим расположением и наличием транспортной инфраструктуры,— отметила Анастасия Разумова.— Эти преимущества позволяют создать для сельхозпроизводителей удобную перевалочную базу при экспорте своей продукции».

На новом производстве создадут 60 рабочих мест. На объекте провели изыскания, заключены договоры на поставку оборудования.

Инвестору предоставят налоговые льготы, а также возместят часть затрат на приобретение технологического оборудования.

АО «Группа компаний «Реса» зарегистрировано в 2007 году в Абзелиловском районе. Основной вид деятельности — хранение и складирование зерна. В 2022 году выручка организации составила 139 млн руб., чистая прибыль — 33 млн руб.

Майя Иванова

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