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В мастер-план развития Кавминвод внесут проект трассы протяженностью 300 км в Адлер

При разработке мастер-плана развития Кавказских Минеральных Вод будет учатываться проект по строительству трассы из Кисловодска в Адлер. Об этом сообщил глава администрации города Евгений Моисеев в своем Telegram-канале.

«Внесение в мастер-план развития региона Кавминвод новой дорожной магистрали, которая соединит горнолыжные, морские и бальнеокурорты юга страны, пройдет после согласования проекта краевым и федеральным правительством»,— написал Евгений Моисеев.

Проехать участок дороги от Адлера до Кисловодска протяженностью 300 км можно будет за три часа. Объем инвестиций и более точные сроки реализации проекта глава администрации Кисловодска не указал.

Анастасия Назарова

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