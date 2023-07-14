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«Ярмарка в городе», джаз и парад лодок

Куда сходить в Нижнем Новгороде с 15 по 21 июля

На следующей неделе в Нижнем Новгороде откроются выставки и фестивали, состоятся мастер-классы, пройдут концерты джазовой и классической музыки. Подробнее о культурных событиях — в обзоре «Ъ-Приволжье».

Олень. 1960 – 1980-е. Дерево.

Олень. 1960 – 1980-е. Дерево.

Фото: Орест Верейский / ГМИИ им. А.С. Пушкина

Олень. 1960 – 1980-е. Дерево.

Фото: Орест Верейский / ГМИИ им. А.С. Пушкина

15 июля центр современного искусства Арсенал (Волго-Вятский филиал Пушкинского музея) отметит 26-й день рождения. В 15:00 откроется выставка «Ответвление», с 12:00 до 20:00 будет работать экспозиция с фотографиями Элио Чиола «От неореализма к Аквилее». В 17:00 пройдет презентация графического романа «25 историй Арсенала», вход свободный.

15 и 16 июля в Ворсме будет проходить фестиваль «Русская Тоскания». В программе — парад лодок на озере Тосканка, мастер-классы по гончарному делу и рыбной ловле, битва богатырей и выставка древнего вооружения. Все два дня будут работать ярмарка и фотозоны.

15 июля в 20:00 в культурном центре «Пакгаузы» на Стрелке выступит пианист Игорь Петров в рамках фестиваля Pianissimo. Музыкант исполнит композиции Бетховена, Брамса, Чайковского и Рахманинова. На следующий день будет играть швейцарский пианист Симон Бюрки. Билеты на каждый концерт — от 1 тыс. руб.

Музыкант и певец Жоандер Сантос

Музыкант и певец Жоандер Сантос

Фото: Из личного архива

Музыкант и певец Жоандер Сантос

Фото: Из личного архива

15 июля в 20:30 на сцене «Ракушка» в Александровском саду пройдет джазовый концерт гитариста-виртуоза из Бразилии Жоандера Сантоса. Он исполнит латино-американскую музыку. Билеты стоят 400 руб.

15 июля с 13:00 до 20:00 в сквере Свердлова состоится Big Garage Sale. Посетителей будет ждать маркет с товарами местных брендов, мастер-классы, декорирование вещей, DJ-сеты. Запланированы встречи с молодыми дизайнерами города. В 20:00 выступит группа «Обстоятельства» с музыкой в жанре инди-поп.

Ярмарочная площадь

Ярмарочная площадь

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Ярмарочная площадь

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

15 июля стартует фестиваль «Ярмарка в городе». До 27 августа каждые выходные на Ярмарочной площади будут проходить кинопоказы, кукольные спектакли, лекции по истории города, выступления реконструкторов и музыкальных коллективов. Вход свободный.

16 июля в 16:00 состоится концерт классической музыки «Бельканто» в Бальном зале Усадьбы Рукавишниковых. В программе арии из оперы «Норма» Беллини, неаполитанские песни и неоклассик в сопровождении фортепиано. Стоимость билета 1,1 тыс. руб.

19 июля в 18:30 в Центре культуры «Рекорд» откроется выставка художника Николая Власова и скульптора Александра Ивасенко «Домой». В экспозиции — графика и деревянная скульптура. Оба мастера в своих работах размышляют о том, что такое дом: Николай Власов ищет место человека среди полупустых ландшафтов, а Александр Ивасенко работает с досками от старых домов. Вход свободный.

Солист на сцене филармонии

Солист на сцене филармонии

Фото: Нижегородская филармония имени Ростроповича

Солист на сцене филармонии

Фото: Нижегородская филармония имени Ростроповича

19 июля в 18:00 в филармонии выступит ансамбль ударных инструментов. Под руководством заслуженного артиста России Валентина Гордеева прозвучат композиции Кейко Абэ, Небойша Живковича и Нея Розауро. 21 июля в 18:00 там же состоится оперный концерт по композициям Римского-Корсакова, Рахманинова, Моцарта, Верди, Бородина. Оба мероприятия запланированы в рамках 65-го сезона летних благотворительных концертов. Вход бесплатный по предварительной регистрации (откроется 17 июля).

20 июля в 19:00 актер Алексей Васильев выступит в ДК Железнодорожников с моноспектаклем «Сказ про Федота-стрельца, удалого молодца» по одноименной комедии Леонида Филатова. Она написана по мотивам русского фольклора, сюжет традиционный для народных сказок: царь отправляет стрельца найти то, чего не может быть. Режиссер Екатерина Максимова, билеты от 900 руб.

Алина Смородова, Анастасия Еремина

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