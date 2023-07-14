ВС Башкирии рассмотрит дело «рыбаков-любителей», подозреваемых в сбыте наркотиков

Трое жителей Нижнего Тагила обвиняются в незаконном сбыте наркотических средств в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ) и покушении на сбыт наркотических средств в особо крупном размере (ч. 3 ст. 30, ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Уголовное дело будет рассматривать Верховный суд Башкирии, сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

По данным «Ъ-Уфа», это 53-летний Евгений Шатыло и его 27-летний сын Евгений, а также друг семьи 43-летний Александр Перевозчиков.

По материалам дела, с ноября 2022 по январь 2023 года обвиняемые вошли в состав организованной группы. По указанию неустановленного руководителя они забрали из Ленинградской и Московской областей более 32 кг наркотиков.

Они оборудовали потайные места в Чекмагушевском, Иглинском и Дюртюлинском районах, в которых разместили 9 кг запрещенных веществ. Полицейские изъяли из багажника на крыше их машины еще 23 кг наркотиков, весы и упаковочные материалы.

Обвиняемые частично признали вину.

Материалы в отношении неустановленного руководителя группы выделены в отдельное производство. Уголовное дело направят в Верховный суд республики.

Как сообщал «Ъ-Уфа», курьеры-закладчики распространяли наркотики по всей России, выдавая себя за рыболовов-любителей, якобы путешествующих в поисках хорошей зимней рыбалки. Они всегда возили с собой удочки, снасти и свежую рыбу. Жителей Свердловской области задержали сотрудники управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Башкирии при поддержке отряда специального назначения «Гром» на трассе в Иглинском районе.

Майя Иванова

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