Жителя Удмуртии осудили за половые связи с несовершеннолетними девочками с применением насилия

В Удмуртии суд вынес приговор в отношении 40-летнего жителя Можгинского района, которого признали виновным в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних девочек. В частности, мужчине предъявили обвинение в половом сношении с ребенком, в развратных действиях и иных действиях сексуального характера (ч. 4 ст. 134 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст.132 УК РФ, ч. 1 ст. 135 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

В частности, по данным суда, мужчина вступал в половую связь с малолетней жительницей Можгинского района, а при последней встрече применил насилие в ответ на отказ от выполнения действий сексуального характера. Кроме того, он вступал в половую связь с несовершеннолетней, не достигшей возраста 16 лет.

Суд назначил мужчине 15 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, а также ограничил свободу на один год.