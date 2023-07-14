Газпромбанк стал одним из соучредителей Национальной премии в области будущих технологий «ВЫЗОВ»

В рамках проходящего в Москве Форума будущих технологий при поддержке Газпромбанка учреждена ежегодная Национальная премия в области будущих технологий «ВЫЗОВ», а также стартовал приём заявок, который продлится до 14 сентября. Победители будут объявлены на торжественной церемонии в Москве 19 декабря 2023 г. Премия «ВЫЗОВ» приурочена к десятилетию науки и технологий, объявленному с 2022 года Указом Президента Российской Федерации Владимиром Путиным. Газпромбанк стал одним из соучредителей премии и партнёром Фонда развития научно-культурных связей «Вызов».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Фото: пресс-служба

Премия призвана отметить фундаментальные прорывы, идеи и изобретения, меняющие ландшафт современной науки и жизнь каждого человека. Награда, а также 10 млн рублей будут вручаться российским учёным и разработчикам перспективных технологий в номинациях «Учёный года», «Инженерное решение», «Перспектива» и «Прорыв». Достижения, признанные этой наградой, будут формировать будущее и иметь значительное влияние на различные аспекты жизни человека, такие как здравоохранение, коммуникации, логистика, энергетика и многое другое.

«Газпромбанк уже многие годы поддерживает инновационные научные проекты, высокотехнологичные стартапы и промышленные активы. Мы обладаем обширным опытом и уникальными компетенциями на самых ранних стадиях оценивать прорывные технологии и научные проекты будущего, выявлять перспективные команды и учёных с горящими глазами, чтобы помогать им развиваться и давать важное чувство больших перспектив. Сегодня совместно с нашими партнёрами мы рады дать старт национальной премии "ВЫЗОВ". Уверены, что она позволит не только отметить заслуги учёных, инженеров и разработчиков, но и поспособствует популяризации науки по всей России. Технологическое и научное лидерство достигается за счёт веры в людей и идею, что то, что сегодня кажется далеким будущим, уже завтра обязательно станет частью повседневности. Именно поэтому задача найти и поддержать будущие прорывы с самых первых дней является стратегически важной для любой страны, нацеленной в будущее. Уверен, что премия станет важным элементом ее решения», — прокомментировал заместитель Председателя Правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс.

Президент Фонда развития научно-культурных связей «Вызов» Леонид Шляховер отмечает, что «Общественное признание – это важнейшее условие как для развития карьеры учёного, так и для технологического прогресса всего человечества. Уникальные технологические открытия шаг за шагом приближают всех людей на планете к заветным высотам, раскрывая перед ними новые горизонты. Вспомним начало шестидесятых: Гагарин в космосе, «физики в почете», любимый киногерой – студент-очкарик, учёные с мировым именем ведут популярные телепрограммы. Их вызов уходящей эпохе звучал как «модно быть умным»! Но так ли значителен общественный статус и авторитет людей науки в современном мире? Настало время задуматься. Национальная премия в области будущих технологий – новый вызов. Это вызов сложившимся форматам в отечественной науке и социокультурном пространстве».

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