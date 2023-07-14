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Коммерсантъ FM
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«Траст» пригрозил основному акционеру «Русского стандарта» банкротством за неуплату долга

Банк непрофильных активов «Траст» допустил, что подаст на банкротство компании «Русский стандарт» (мажоритарный акционер одноименного банка) из-за нарушений долговых обязательств. В пресс-службе банка заявили, что холдинг нарушил правила реструктуризации на $85,7 млн. В «Русском стандарте» обвинения отрицают.

«Должник банка непрофильных активов — ЗАО "Компания "Русский стандарт" Рустама Тарико нарушает условия реструктуризации, предоставленной "Трастом" в 2020 году»,— сообщили «РИА Новости» в пресс-службе «Траста», добавив, что в течение последнего года «Русский стандарт» «систематически допускал просрочки по кредиту».

«Русский стандарт» — мажоритарный акционер одноименного банка (88,58% акций) — может потерять кредитную организацию, если будет подано заявление о его банкротстве, пояснили в «Трасте».

В «Русском стандарте» заявили, что компания придерживается достигнутых договоренностей и регулярно осуществляет платежи по кредиту. «К настоящему времени погасила почти треть исходной задолженности (помимо задолженности от других компаний группы, которая погашена полностью). Компания намерена и далее придерживаться всех достигнутых договоренностей с ПАО "Банк Траст"»,— сообщили в холдинге.

«Траст» стал выполнять функции банка непрофильных активов в 2018 году. Структуры Рустама Тарико, владельца «Русского стандарта», имели обязательства перед Бинбанком. Его непрофильные активы были переданы «Трасту» от Центробанка.

В мае 2020 года «Русский стандарт» и «Траст» договорились о реструктуризации долга на сумму $85,7 млн: $15,3 млн были погашены досрочно, остальную сумму необходимо вернуть равными платежами до конца 2023 года. По данным на сентябрь 2022 года, остаток задолженности оценивался примерно в $50 млн.

Лусине Баласян

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