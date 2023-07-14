В центре Ульяновска перекроют движение из-за футбольного матча «Волга» — «Велес»

В центре Ульяновска перекроют движение из-за футбольного матча Второй лиги «Волга» — «Велес» (Москва). Игра начнется на стадионе «Труд» 16 июля в 18:00 (MSK+1).

По данным администрации города, с 16:00 (MSK+1) до 21:00 (MSK+1)будет перекрыто движение на части ул. Андрея Блаженного (от переулка Комсомольского до ул. Гончарова). На этой же улице на участке от ул. Матросова до ул. Гончарова запретят стоянку с 7:00 (MSK+1) до 21:00 (MSK+1).

В минувшем сезоне обе команды выступали в Первой лиге, но финишировали в зоне вылета.

Андрей Сазонов