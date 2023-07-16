«"Репетиция" — это необычный бар»

Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о баре, который может стать репетиционной базой для начинающих музыкантов, поэтов и стендап-комиков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Бар «Репетиция» Фото: Бар «Репетиция»

Еще одно новое питейное заведение открылось в барном кластере на Новослободской. Однако «Репетиция» — это не обычный бар, но еще и открытая площадка для самовыражения и творчества.

Сцена в новом баре служит бесплатной репетиционной базой для начинающих групп, стендаперов, поэтов и прочей творческой молодежи, которая хочет говорить и быть услышанной. Все желающие могут оставить заявку на репетицию или выступление: и то, и другое происходит каждый вечер, согласно установленному расписанию, в интерьере с разномастной мебелью, винтажными коврами и пестрыми граффити при большом количестве юных зрителей, которые пьют пиво и закусывают наипростейшей молодежной едой вроде «дошика», чизбургеров, пельменей-«фри» и шаурмы с курицей.

Еда в «студент»-баре стоит 200-300 руб., пиво — от 130 до 260 руб. за полулитровую кружку. Самым талантливым выступающим ресторатор Сергей Гаспаров предоставляет возможность выступать на других 24 площадках своего ресторанного холдинга Gacko Group.

Также предусмотрены приглашения на разные фестивали и даже денежные поощрения. Самое же интригующее, что эффект, производимый творческим процессом, творящимся на ваших глазах, никогда не известен заранее.

Ведь любая репетиция — это всегда импровизация, и каждый раз на сцене может возникнуть магия творчества. Впрочем, открытие бара «Репетиция» в Москве именно сейчас — уже само по себе настоящее чудо.