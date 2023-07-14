В день проведения Суперкубка РФ в Казани усилят подачу транспорта

В Казани 15 июля, в день проведения игры за Суперкубок РФ, городской транспорт будет работать в режиме рабочего дня. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ Фото: Данила Егоров, Коммерсантъ

Также после матча будут курсировать шаттлы. Они будут находиться около стадиона «Ак Барс Арена», где и пройдет игра. Транспорт будет направляться к станции казанского метро «Проспект победы» и к ж/д вокзалу Казань–1. Планируется задействовать 20 автобусов.

Для автовладельцев будут работать четыре перехватывающие стоянки. Они будут находиться у строймагазина на проспекте Амирхана, 3, у ТЦ на Ямашева, 97, возле строймагазина на Гаврилова, 5, и рядом с автосалоном на Ямашева, 122б.

"Ъ-Казань"