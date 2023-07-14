В Курганской области число зарегистрированных преступлений снизилось на 2,3%

В январе-июне количество зарегистрированных преступлений в Курганской области снизилось на 2,3% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Уровень преступности сократился 85,9 до 85,3 преступлений на 10 тыс. населения. Об этом сообщается в докладе управления МВД региона.

В этом году в полицию Курганской области поступило свыше 120 тыс. заявлений и сообщений о происшествиях. При этом уменьшилось число тяжких и особо тяжких преступлений против личности, преступлений против собственности, в том числе разбоев, грабежей, вымогательств, поджогов и краж.

За полугодие полицейские раскрыли десять убийств прошлых лет, зарегистрировали 756 деяний в сфере незаконного оборота наркотиков. Задокументировали 252 преступления, совершенных в составе организованных преступных групп. Выявили более 300 административных правонарушений.

По общей раскрываемости преступлений УМВД по Курганской области заняло 12 место среди всех субъектов РФ и первое — в Уральском федеральном округе.

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