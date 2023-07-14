В Новороссийске начали проверку по факту пулевого ранения подростка

В Новороссийске начали проверку обстоятельств инцидента, в котором несовершеннолетний 2011 года рождения получил пулевое ранение из пневматического пистолета. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным ведомства, у мальчика произошел конфликт с ранее неизвестными ему подростками. Между несовершеннолетними сложились неприязненные отношения и завязался конфликт. В полицию заявила мать пострадавшего, однако мест жительства и имен напавших сверстников мальчик назвать не смог.

В рамках проверки назначены необходимые экспертизы, изучаются записи камер наружного видеонаблюдения.

В соцсетях сообщают, что конфликт произошел вечером 10 июля во дворе жилого дома на улице Карамзина. Сообщают, что двое подростков 13–14 лет сделали несколько выстрелов: в автомобиль, колесо велосипеда пострадавшего и в плечо мальчику. Очевидцы сообщают, что между детьми не было ссоры, подростки начали стрельбу без причины.

Анастасия Донскова

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