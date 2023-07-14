С бывшего главного консультанта министерства промышленности Самарской области пытаются взыскать 440 тыс. рублей

Прокуратура Самарской области обратилась в Ленинский районный суд Самары с иском о взыскании с бывшего госслужащего в доход Российской Федерации 440 тыс. рублей. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«В соответствии с частью 4 статьи 8.2 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ "О противодействии коррупции" прокуратурой области проведен контроль за законностью получения денежных средств бывшим главным консультантом министерства промышленности и торговли Самарской области»,— говорится в сообщении.

Материалы в прокуратуру поступили от минпрома региона. Как выяснили в надзорном органе, бывший чиновник не подтвердил законность получения указанной суммы денег.

Сабрина Самедова