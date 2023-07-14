«Летом мы вообще не отдыхаем»

В Башкирии из-за засушливого лета увеличилось число лесных пожаров. По данным Главного управления МЧС, с начала пожароопасного периода зарегистрировано 126 очагов, что превышает прошлогодние показатели более чем в три раза. Наиболее серьезный пожар произошел в Белорецком районе вблизи села Узян. Очаг удалось локализовать лишь спустя неделю, к этому моменту площадь пожара составила почти 2 тыс. га. Руководитель ГБУ «Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан» Айрат Юсупов считает, что необходимо менять систему мониторинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Айрат Юсупов, руководитель ГБУ «Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан»

Фото: Из личного архива Айрат Юсупов, руководитель ГБУ «Центр предупреждения и тушения лесных пожаров Республики Башкортостан»

Фото: Из личного архива

Пожар в Белорецком районе начался 7 июля — в тот же день сигнал поступил в диспетчерскую службу министерства лесного хозяйства. В течение часа силы лесопожарной станции «Белорецкая» были на месте и приступили к локализации возгорания. Сложный рельеф и высокая температура воздуха усложняли работу.

На вторые сутки к нам на помощь пришли спасатели госкомитета по ЧС РБ и МЧС. Мы были близки к скорой локализации, но после обеда в среду поднялся штормовой ветер. Пламя раздуло, оно перекинулось на другие деревья. Огонь пошел полосой, начался верховой пожар. В опасной зоне оказалось четыре единицы техники и 23 человека — людей успели эвакуировать с вершины вертолетом.

Я выехал туда в воскресенье для межведомственного взаимодействия — в низине влажно, зеленая трава, а на вершине сухой мох высотой в 15-20 см. Он, как порох, разгорается от малейшей искры, что и произошло, когда ударила молния.

Так что на развитие событий повлияло много факторов. А сейчас нужно сделать из произошедшего выводы.

Первое — важно стремиться как можно раньше обнаруживать очаги, для этого мы используем систему видеонаблюдения раннего обнаружения лесного пожара «Лесохранитель». Также проводим авиационный мониторинг лесов. Для большей эффективности обнаружения возгораний нужно базировать самолеты в лесных районах Зауралья (Белорецком и Бурзянском) — потенциально опасных местах. Авиамаршруты составлять так, чтобы при вылете максимально охватывать лесфонд республики. Должна соблюдаться кратность авиапатрулирования, которая напрямую зависит от класса пожарной опасности. Если все это делать, оперативность тушения возрастет.

Второе — сделать привлекательной работу в лесном хозяйстве для молодых специалистов. Молодежь работать в лесное хозяйство не идет: зарплата здесь маленькая, работы и ответственности много. Летом мы вообще не отдыхаем, а кому-то хочется поехать купаться. Некоторые устраиваются на работу и начинают жаловаться. Конечно, не все сотрудники такие, многое зависит от воспитания.

Третье — мы говорим об изменении климатических условий. Климат становится засушливым — вероятность пожаров повышается, и это надо учитывать.

На сегодняшний день правительством РФ, РБ, министерством лесного хозяйства РБ созданы условия для оперативного обнаружения и тушения лесных пожаров (закупается техника, оборудование и инвентарь), но есть моменты, над которыми нужно провести работу. Не хватает механизаторов для работы на этой технике — многие из таких специалистов предпочитают вахту на севере, где зарплата выше.

Есть проблемы при транспортировке тяжелой техники на место пожара. Для этого необходимо оформить разрешение, и процедура его получения усложнилась. Срок выдачи разрешения — до трех недель, оформляется оно на сайте, которому не объяснишь, что вопрос срочный. Если его нет — штраф на десятки тысяч рублей.