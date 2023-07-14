В Черноземье «временно» закрылось более половины пунктов для приема вторсырья «Седьмой лепесток»

С 12 июля и до конца месяца сеть «Седьмой лепесток» по приему вторичного сырья приостановила работу шести экопунктов в Воронеже. Об этом сообщили в компании.

Там «убедительно попросили» не оставлять вторсырье у закрытых павильонов: «У нас нет возможности ежедневно приезжать и убирать это, надеемся на ваше понимание».

Всего в Воронежской области открылось 13 экопунктов — 11 в Воронеже, по одному в поселке Отрадное Новоусманского района и Семилуках. В областном центре продолжают работать павильоны на Беговой, 158, Моисеева, 65, 60-й Армии, 22а, Южно-Моравской, 21а и Старых Большевиков, 92.

При этом в них «не всегда есть» деньги, рассказали в «Седьмом лепестке». «В случае отсутствия денежных средств в кассе в можете оставить вторичное сырье на безвозмездной основе, вы поможете проекту далее существовать. Принимать сырье в долг, под запись сотрудники не будут, как практиковалось ранее. Приносим свои извинения и надеемся на ваше терпение и понимание. Пожалуйста, не грубите нашим сотрудникам, они ни в чем не виноваты», — написали в компании.

Там отметили, что на экопункты «столкнулись с финансовыми трудностями», и данная ситуация «вынужденная».

У компании также есть павильоны в Липецке и Тамбове.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Седьмой лепесток» зарегистрировано в Липецкой области в декабре 2020 года для оптовой торговли отходами и ломом. Уставный капитал — 14,3 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 16,1 млн руб., чистая прибыль — 463 тыс. Годом ранее при выручке в 1,7 млн компания сработала с убытком в 3,8 млн. Директором и владельцем 70% является Армен Меликян. Еще 30% в собственности у Анатолия Тумарева. Господин Меликян также управляет и единолично владеет липецким ООО «ТД Седьмой лепесток». Эта компания зарегистрирована в феврале 2022 года для оптовой торговли отходами и ломом. Уставный капитал — 10 тыс. руб. В 2022 году выручка составила 1,1 млн руб., чистая прибыль — 34 тыс. Еще ему принадлежат местные ООО «Строительно-дорожная компания» и «Липецк-асфальт». Господин Тумарев в разных долях владеет воронежским ООО «Консалтинговые решения», московским ООО «Управляющая ИТ компания» и липецким ООО «Утилизация оргтехники».

Армен Меликян пояснил «Ъ-Черноземье», что экопункты будут также временно закрыты в Липецке и Тамбове: «Но в Воронеже мы продолжим работу как минимум до сентября–октября. Мы оставили самые популярные экопункты в каждом районе». По его словам, приостановка деятельности связано не только с финансовыми трудностями, но и с погодными факторами. «Во-первых, летом мы традиционно сталкиваемся с трудностями по найму персонала: в какие-то отдаленные павильоны сложно найти сотрудников. Во-вторых, не все экопункты могут работать в жару, некоторые стоят прямо на солнцепеке, и там ничего не спасает»,— пояснил господин Меликян.

Александр Прытков

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