Бывшему главе ГИБДД Ставрополья продлили срок в СИЗО еще на три месяца

Ставропольский краевой суд рассмотрел ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей экс-руководителю краевого ГИБДД Алексею Сафонову. Необходимость содержания офицера в СИЗО объяснили тем, что ему надо знакомиться с материалами дела, а также тем, что обвиняемый может скрыться от правосудия или каким-то образом надавить на свидетелей по делу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Алексей Сафонов в 2021 году

Фото: stavregion.ru Алексей Сафонов в 2021 году

Фото: stavregion.ru

Защита, в свою очередь, предлагала заменить мужчине, который находится под стражей уже практически два года, меру пресечения на домашний арест и ускорить темп ознакомления с материалами дела. Об этом же просил суд и сам Алексей Сафонов. Он заявил, что следствие «волокитит» процесс ознакомления. По его словам, часто следователь вообще не привозит дело в следственный изолятор, и даже предоставил суду рукописный текст с календарем, где пометил, сколько в общей сложности рабочих дней ему ничего не предоставлялось.

Представитель следствия, отвечая на вопросы защиты и суда, не мог точно назвать число томов дела Сафонова, и, как отметил судья, на предыдущем продлении сроков следователь докладывал, что их 480, а в новом заседании говорил, что томов 550 или 570.

На вопрос защиты, почему ознакомление с делом и обвиняемого, и адвокатов идет с декабря так неспешно, следователь предположил, что Сафонов медленно читает. Судья при этом отметил, что, согласно графику, Алексей Сафонов в некоторые дни тратил на чтение пяти томов не более часа, и добавил, что, с какой скоростью обвиняемый знакомится с делом, решает он сам, потому что «это не библиотека» и, возможно, мужчина просто доверяет своим защитникам.

Адвокат экс-начальника ГИБДД, в свою очередь, попросил суд приложить к материалам суда жалобы адвокатов и Алексея Сафонова на то, что им не предоставляют возможность оперативно закончить знакомство с материалами, собранными следствием. А сам бывший гаишник заявил, что прямо заинтересован быстрее идти в суд, «чтобы доказать свою невиновность».

По поводу доводов следствия, что он может скрыться от правосудия, защитник уточнил, что у Алексея Сафонова изъят паспорт, загранпаспорта у него не было, и попросил уточнить следствие, есть ли у них основания считать, что Сафонов куда-то скроется. Следователь ответил, что этот вывод сделан на основании материалов ОРД, но не смог сказать, когда и кем оно проводилось.

«У меня есть высшая оценка моей деятельности — это результаты аттестации, которую 7 июля 2021 года, за две недели до ареста, проводило МВД. Там 17 подписей, включая подпись министра МВД Владимира Колокольцева и начальника ГУСБ. Меня там очень хорошо проверяли, и никакого ОРД никто не проводил»,— заявил Алексей Сафонов суду.

Он также попросил приобщить к материалам заседания предсмертную записку Александра Аржанухина — главного свидетеля обвинения, который давал против него показания. В ней покончивший 13 марта 2023 года жизнь самоубийством Аржанухин писал, что его обманули.

Суд тем не менее посчитал, что ходатайство следствия необходимо удовлетворить, и продлил срок нахождения Алексея Сафонова под стражей до 19 октября 2023 года. Адвокаты намерены обжаловать это решение.

О деле Алексея Сафонова читайте в материале «Ъ» «Раздел золотых унитазов отложен до весны».

Александра Ларинцева, Пятигорск