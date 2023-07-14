«Школа 800» выделит места в младших классах для жителей Верхних Печер и микрорайона «Юг»

По решению общего собрания учредителей «Школы 800», в двух корпусах учреждения — в Верхних Печерах и в Автозаводском районе — в новом учебном году смогут обучаться 1,8 тыс. детей. С учетом уже зачисленных учеников этим летом будут вакантны около 1,1 тыс. мест, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Приемная кампания стартует 27 июля.
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Как открывали «Школу 800»
Так, в корпус «Школы 800» в Верхних Печерах в ходе летней приемной кампании планируют набрать 353 ребенка. В каждом классе третьей и четвертой параллели будут предусмотрены 15 мест для жителей микрорайона, которым ранее было отказано в зачислении в соседнюю школу №103.
Ранее в феврале и марте в этот корпус «Школы 800» были зачислены 727 учеников. Таким образом, 1 сентября учиться туда пойдут 1080 детей.
В корпус «Школы 800» в Автозаводском районе планируют набрать 800 детей: по 75 учеников в каждую параллель начальной школы и по 125 учеников в каждую параллель с пятого класса по восьмой. Для жителей микрорайона «Юг» предусмотрено по 25 мест в каждой параллели с первого по четвертый класс.
«В "Школу 800" мы не набираем параллели девятых и одиннадцатых классов, поскольку работаем по системе критериального оценивания. Она кардинально отличается от пятибалльной системы. Переход на новый формат потребовал бы от учеников дополнительной вовлеченности. В случае с выпускными классами это может отвлечь ребят от подготовки к экзаменам и усугубить стрессовую ситуацию, что, естественно, никому не нужно»,— сказал директор «Школы 800» Марк Сартан.
После того, как «Школу 800» полностью запустят, туда будут набирать только учеников первых, пятых и десятых классов — на смену выпустившимся ученикам.