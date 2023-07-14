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«Школа 800» выделит места в младших классах для жителей Верхних Печер и микрорайона «Юг»

По решению общего собрания учредителей «Школы 800», в двух корпусах учреждения — в Верхних Печерах и в Автозаводском районе — в новом учебном году смогут обучаться 1,8 тыс. детей. С учетом уже зачисленных учеников этим летом будут вакантны около 1,1 тыс. мест, сообщили в пресс-службе правительства Нижегородской области. Приемная кампания стартует 27 июля.

Фотогалерея

Как открывали «Школу 800»

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Открытие «Школы 800» состоялось в атриуме

Открытие «Школы 800» состоялось в атриуме

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Своего директора Марка Сартана (на снимке слева) и губернатора Глеба Никитина ученики приветствовали радостными криками и аплодисментами

Своего директора Марка Сартана (на снимке слева) и губернатора Глеба Никитина ученики приветствовали радостными криками и аплодисментами

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Глеб Никитин во время выступления посетовал, что в его детстве таких прекрасных школ не было

Глеб Никитин во время выступления посетовал, что в его детстве таких прекрасных школ не было

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

А начиналось все еще в пандемийном 2020 году с закладки камня на пустыре в Верхних Печерах

А начиналось все еще в пандемийном 2020 году с закладки камня на пустыре в Верхних Печерах

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В постепенно появлявшемся каркасе трудно узнать нынешнее здание

В постепенно появлявшемся каркасе трудно узнать нынешнее здание

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Директор концессионной компании «Просвещение» Отто Сопроненко (на снимке слева), министр образования Сергей Кравцов (в центре) и губернатор Глеб Никитин на стройплощадке весной 2021 года

Директор концессионной компании «Просвещение» Отто Сопроненко (на снимке слева), министр образования Сергей Кравцов (в центре) и губернатор Глеб Никитин на стройплощадке весной 2021 года

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Штабеля строительных материалов говорят о масштабах будущей школы

Штабеля строительных материалов говорят о масштабах будущей школы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

К лету 2021 года с верхних этажей близлежащих домов уже было понятно, как выглядит «Школа 800»

К лету 2021 года с верхних этажей близлежащих домов уже было понятно, как выглядит «Школа 800»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Еще один филиал школы будет в Сормовском районе, он почти достроен

Еще один филиал школы будет в Сормовском районе, он почти достроен

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

В Автозаводском районе «Школа 800» почти готова, но до начала учебного процесса в ней далеко

В Автозаводском районе «Школа 800» почти готова, но до начала учебного процесса в ней далеко

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сегодня свои двери открыл пока только нижегородский филиал

Сегодня свои двери открыл пока только нижегородский филиал

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Перед началом уроков для учеников «Школы 800» организовали адаптационный день

Перед началом уроков для учеников «Школы 800» организовали адаптационный день

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Современное оснащение способствует непринужденной школьной атмосфере

Современное оснащение способствует непринужденной школьной атмосфере

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Чистоту огромных помещений поддерживает целая команда клининга

Чистоту огромных помещений поддерживает целая команда клининга

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Архитекторов стоит поблагодарить за игру света в помещениях

Архитекторов стоит поблагодарить за игру света в помещениях

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Ученики и обслуживающий персонал заняты своими делами

Ученики и обслуживающий персонал заняты своими делами

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Каждый кабинет оснащен наглядными пособиями по высшему разряду

Каждый кабинет оснащен наглядными пособиями по высшему разряду

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Учиться здесь начали 517 детей

Учиться здесь начали 517 детей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Многие ребята уже нашли себе друзей в новой школе

Многие ребята уже нашли себе друзей в новой школе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пока в «Школу 800» набрали учеников со второго класса по восьмой

Пока в «Школу 800» набрали учеников со второго класса по восьмой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Коридоры и лестницы нового здания бесконечны, и успеть на урок не всегда легко

Коридоры и лестницы нового здания бесконечны, и успеть на урок не всегда легко

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Планируется, что в сентябре 2023 года откроются все три корпуса «Школы 800»

Планируется, что в сентябре 2023 года откроются все три корпуса «Школы 800»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

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Открытие «Школы 800» состоялось в атриуме

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Своего директора Марка Сартана (на снимке слева) и губернатора Глеба Никитина ученики приветствовали радостными криками и аплодисментами

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Глеб Никитин во время выступления посетовал, что в его детстве таких прекрасных школ не было

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

А начиналось все еще в пандемийном 2020 году с закладки камня на пустыре в Верхних Печерах

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

В постепенно появлявшемся каркасе трудно узнать нынешнее здание

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Директор концессионной компании «Просвещение» Отто Сопроненко (на снимке слева), министр образования Сергей Кравцов (в центре) и губернатор Глеб Никитин на стройплощадке весной 2021 года

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Штабеля строительных материалов говорят о масштабах будущей школы

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

К лету 2021 года с верхних этажей близлежащих домов уже было понятно, как выглядит «Школа 800»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Еще один филиал школы будет в Сормовском районе, он почти достроен

Фото: Коммерсантъ / Андрей Репин

В Автозаводском районе «Школа 800» почти готова, но до начала учебного процесса в ней далеко

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Сегодня свои двери открыл пока только нижегородский филиал

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Перед началом уроков для учеников «Школы 800» организовали адаптационный день

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Современное оснащение способствует непринужденной школьной атмосфере

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Чистоту огромных помещений поддерживает целая команда клининга

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Архитекторов стоит поблагодарить за игру света в помещениях

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Ученики и обслуживающий персонал заняты своими делами

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Каждый кабинет оснащен наглядными пособиями по высшему разряду

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын  /  купить фото

Учиться здесь начали 517 детей

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Многие ребята уже нашли себе друзей в новой школе

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Пока в «Школу 800» набрали учеников со второго класса по восьмой

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Коридоры и лестницы нового здания бесконечны, и успеть на урок не всегда легко

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Планируется, что в сентябре 2023 года откроются все три корпуса «Школы 800»

Фото: Коммерсантъ / Роман Яровицын

Смотреть

Так, в корпус «Школы 800» в Верхних Печерах в ходе летней приемной кампании планируют набрать 353 ребенка. В каждом классе третьей и четвертой параллели будут предусмотрены 15 мест для жителей микрорайона, которым ранее было отказано в зачислении в соседнюю школу №103.

Ранее в феврале и марте в этот корпус «Школы 800» были зачислены 727 учеников. Таким образом, 1 сентября учиться туда пойдут 1080 детей.

В корпус «Школы 800» в Автозаводском районе планируют набрать 800 детей: по 75 учеников в каждую параллель начальной школы и по 125 учеников в каждую параллель с пятого класса по восьмой. Для жителей микрорайона «Юг» предусмотрено по 25 мест в каждой параллели с первого по четвертый класс.

«В "Школу 800" мы не набираем параллели девятых и одиннадцатых классов, поскольку работаем по системе критериального оценивания. Она кардинально отличается от пятибалльной системы. Переход на новый формат потребовал бы от учеников дополнительной вовлеченности. В случае с выпускными классами это может отвлечь ребят от подготовки к экзаменам и усугубить стрессовую ситуацию, что, естественно, никому не нужно»,— сказал директор «Школы 800» Марк Сартан.

После того, как «Школу 800» полностью запустят, туда будут набирать только учеников первых, пятых и десятых классов — на смену выпустившимся ученикам.

Анастасия Еремина

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