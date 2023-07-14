Белгородэнерго готовится к работе в условиях надвигающейся непогоды

В течение суток в Белгородской области ожидается ухудшение погоды – сильный дождь, гроза, ветер с порывами до 20 м/с. В филиале «Россети Центр» – «Белгородэнерго» сохраняется особый режим работы.

Фото: Белгородэнерго

К ликвидации последствий стихии готовы 284 бригады в составе 1189 энергетиков и 472 единицы спецтехники. Для электроснабжения социально значимых объектов в случае необходимости имеется 207 резервных источников электроснабжения суммарной мощностью 29,3 МВт.

В филиале работает оперативный Штаб, осуществляется информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС и органами исполнительной власти, ведется непрерывный мониторинг оперативной и гидрометеорологической обстановки на территории региона. Установлен особый контроль за работой энергообъектов.

Энергетики призывают жителей быть внимательными и осторожными, при обнаружении оборванных проводов линий электропередачи ни в коем случае не приближаться к ним, а обратиться в энергокомпанию или МЧС.

«Белгородэнерго» напоминает, что сообщить нарушениях энергоснабжения и замеченных повреждениях энергообъектов можно по телефону Единого контакт-центра «Россети» 8-800-220-0-220 (бесплатно/круглосуточно).