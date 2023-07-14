Суд передал свердловским властям бесхозный скотомогильник

Свердловский областной суд передал Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО) бесхозный скотомогильник. Как рассказали в пресс-службе суда, на территории в районе селе Курганово (Полевской городской округ) находится скотомогильник площадью 650 кв. м. Первое захоронение в нем было произведено в 1992 году, а с 2007 года он на консервации.

Ранее объектом пользовалось АО «Агроуниверсал», но 2018 году предприятие было ликвидировано и скотомогильник стал бесхозным. «На сегодняшний день данная биометрическая яма необходимым содержанием не обеспечена, в результате чего создается реальная угроза загрязнения окружающей среды, возникновения чрезвычайных ситуаций»,— рассказали в суде.

Прокурор Полевского обратился в Полевской горсуд с иском к МУГИСО, чтобы министерство взяло в собственность скотомогильник в течение шести месяцев со дня вступления решения суда в законную силу бесхозного недвижимого имущества. Суд удовлетворил это требование, но представители МУГИСО не согласились с решением и подал апелляционную жалобу в Свердловский областной суд.

Министерство попросило отменить решение суда, считая, что бесхозность скотомогильника не является основанием для того, чтобы брать в собственность объект. Но суд решение суда первой инстанции оставил без изменений.

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