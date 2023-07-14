В Челябинской области Социальный фонд будет сотрудничать с «Защитниками Отечества»

Отделение Социального фонда России (СФР) по Челябинской области подписало соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом фонда поддержки участников СВО «Защитники отечества». Стороны намерены наладить информационный обмен и создать рабочие группы по улучшению оказания мер социальной поддержки. Об этом сообщают в областном отделении СФР.

В рамках соглашения фонды также будут вести совместную разъяснительную работу о предоставляемых государственных выплатах и льготах. По мнению исполняющего обязанности управляющего регионального отделения СФР Владимира Шаронова, взаимодействие позволит эффективно решать стоящие перед фондами задачи.

«В клиентских службах СФР для участников специальной военной операции организован особый режим приема. Сотрудники в индивидуальном порядке оказывают всестороннюю помощь каждому южноуральцу», — добавил Владимир Шаронов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте