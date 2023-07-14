В «Молот» приедут игроки из ярославского «Локомотива»

На предсезонные сборы «Молота» будут командированы семь хоккеистов из системы ярославского «Локомотива». Эта практика постоянна, согласно договору между клубами КХЛ и ВХЛ.

Напомним, что «Молот» и ярославский «Локомотив» в мае этого года продлили соглашение о спортивном сотрудничестве, и оно продолжится третий сезон подряд.

Как сообщает пресс-служба пермской команды, среди «командированных» — нападающие Дмитрий и Илья Назаровы, Еремей Шумилин, Тимур Ахунов, Владимир Кораблев, а также защитники Артем Науменко и Никита Васильев.

Уже скоро, с 17 по 18 июля, «Молот» пройдет медицинское обследование, после чего приступит к тренировкам на льду и на земле.