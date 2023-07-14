Прокуратура настояла на повторном ремонте 20 вагонов в депо Горький-Московский

В моторвагонном депо Горький-Московский (подразделение ОАО «РЖД») допущены нарушения при освидетельствовании более 1,2 тыс. колесных пар, сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре. Потенциально опасный подвижной состав отстранен от эксплуатации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Установлено, что рабочие нескольких вагоноремонтных предприятий устанавливали нетиповые элементы и детали с истекшими сроками службы, не очищали узлы подвижного состава, использовали неисправные и неоткалиброванные шаблоны инструментов.

Прокуратура вынесла представления руководителям 12 транспортных организаций. На повторный ремонт отправили более 20 вагонов и 40 деталей подвижного состава. К ответственности привлечены свыше 50 сотрудников.

Елена Ковалева