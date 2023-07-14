Главный синоптик Петербурга предупредил о похолодании после воскресной жары

Выходные 15-16 июля будут жаркими в Санкт-Петербурге, в воскресенье столбик термометра будет достигать +28 градусов по Цельсию, но затем в город придет холодный атмосферный фронт. Об этом в пятницу, 14 июля, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.

«В воскресенье сухо и жарко. Температура воздуха днем повысится до +25…+28 гр. Но жаркая погода только на один день, так как в ночь на понедельник снова проходит атмосферный фронт с дождями, а за ним станет прохладнее»,— написал специалист в своем Telegram-канале.

Циклон будет влиять на Петербург и Ленобласть в течение всей следующей недели, отметил господин Колесов, ожидается больше кратковременных дождей. Температура воздуха будет держаться в районе +20 градусов.

Отметим, 15 июля в городе ожидается гроза.

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