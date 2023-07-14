Четыре человека пострадали в столкновении «ВАЗ» и «УАЗ» на трассе М7 в Удмуртии

В Можгинском районе Удмуртии на 75 км федеральной трассы М7 «Волга» 13 июля произошла дорожная авария. Как сообщает 1-й отдел УГИБДД МВД по республике, 27-летний водитель «ВАЗ-2114» при обгоне выехал на встречную волосу, где врезался в «УАЗ». После этого легковой автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

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В момент аварии водитель «УАЗ», 57-летний мужчина, поворачивал налево на обочину для проведения работ по обслуживанию линий электропередач.

В результате дорожной аварии оба водителя и пассажиры «ВАЗ 2114», 24-летняя девушка и 48-летняя женщина, поучили травмы. Всех пострадавших госпитализировали в больницы.