Обозреватель “Ъ FM” Дарья Цивина рассказывает о двухчасовом Guilty Show, которое настроит гостей на философский лад.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: svetshow.ru Фото: svetshow.ru

В Москве появился новый гастрономический театр Svet, каждый вечер тут показывают двухчасовой спектакль в сопровождении шести блюд от команды бренд-шефа Станислава Песоцкого. За театральную составляющую отвечает режиссер Сергей Глазков.

В отличие от ресторана Krasota by WRF, чьи грандиозные гастрошоу рассчитаны прежде всего на визуальные эффекты, Svet взывает сразу ко всем органам чувств да и еще голову подключает к процессу.

В то время как по стенам ресторана ползают гигантские змеи 3D-формата и шумят компьютерные проливные дожди, на сцене выступает певица в алом кимоно, а на столах строго по таймингу появляются сложносочиненные блюда в стиле Nordic, зрители то и дело слышат назидательный голос «от автора», призывающий их задуматься о цене успеха, природе секса, жажде власти и слабостях эго.

Собственно говоря, и сам спектакль носит название Guilty Show и вовсе не скрывает своего философского настроя. К каждому блюду, будь то тартар с черной икрой, сусальным золотом и хлебной крошкой или же крем-суп из цветной капусты с креветками и еловым маслом, подаются сопроводительные тексты, разъясняющие смысл происходящего на экранах и содержимого тарелок.

Но и с этими подсказками зрителям есть о чем призадуматься. Ведь, согласно либретто ужина, «мороженое из гибискуса остужает в нас стремление подняться внутри нашего эго, а соленая карамель на дне предлагает добраться до самой сути». Стоимость шоу — 18 тыс. руб.