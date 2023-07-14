Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о сделках, заключенных на первичном рынке высокобюджетной недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Сегмент высокобюджетной недвижимости за первое полугодие 2023-го показал довольно значительный рост к лету. За шесть месяцев в премиальных новостройках было зарегистрировано почти 450 сделок, более половины из них пришлись на второй квартал. Но все же в сравнении с показателями прошлого года за аналогичный период прослеживается небольшое снижение: -14%, посчитали эксперты компании NF Group.

Лидерами по объему продаж, а, точнее, по количеству договоров долевого участия, стали два проекта застройки — в Лужниках и Дорогомиловском районе.

В классе «делюкс» самое большое количество сделок было оформлено в новых домах на Тверской, в Хамовниках и в районе Якиманка, а наиболее востребованными локациями у состоятельных покупателей на первичном рынке стали такие локации, как Дорогомилово и Хамовники.

Брокеры отмечают, что в сегменте элитной недвижимости столицы сохраняется высокий уровень девелоперской активности, что продолжило тенденцию наращивания объемов предложения на первичном рынке.

Всего с начала 2023 года в реализацию выведено восемь новых проектов, в том числе один жилой комплекс в формате закрытых продаж, а также одна новая очередь уже реализуемого объекта.

По итогам первого полугодия 2023 года в элитных новостройках экспонировалось чуть более 2,1 тыс. квартир и апартаментов, +36% за год. Но показатель еще далек от исторического максимума, зафиксированного в середине 2020 года.

И в целом пока еще рано говорить о восстановлении покупательской активности, полагают эксперты, хотя и есть вероятность, что при дальнейшем улучшении ситуации в сегменте объемы спроса могут постепенно вернуться на допандемический уровень.