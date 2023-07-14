Укушенные клещами пензенцы обратились за медицинской помощью более тысячи раз

С начала сезона 2023 года в медицинские учреждения Пензенской области обратились 1086 граждан, которых укусил клещ. Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора, среди общего числа пациентов 372 — дети. Специалисты ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» 961 клеща — 21,3% (каждый пятый) оказался носителем боррелиоза.

Всего с начала года в регионе диагностированы 27 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом у жителей Иссинского, Кузнецкого, Шемышейского, Пензенского районов и города Пензы.

Никита Маркелов