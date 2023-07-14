«Справедливая Россия» выдвинула экс-депутата заксобрания на выборы в Чайковском

Экс-депутат заксобрания Пермского края Аркадий Непряхин выдвинут местным отделением партии «Справедливая Россия — За правду» на выборы депутатов думы Чайковского городского округа по округу №5. По данным ГАС «Выборы», кроме господина Непряхина на победу в данном округе претендуют: действующий депутат думы, председатель комиссии по регламенту Ольга Шестакова (ЛДПР), замдиректора МБУК «Дворец культуры» по экономическим вопросам Анна Вахрина («Единая Россия») и водитель-экспедитор Сергей Третьяков (КПРФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Выборы в думу Чайковского городского округа пройдут по 25 одномандатным округам. Голосование запланировано с 8 по 10 сентября. Кроме того, на муниципальных выборах впервые в Прикамье будет организовано электронное голосование.