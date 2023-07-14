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В Новороссийске будут судить организаторов финансовой пирамиды «Прогресс Инвест»

Прокуратура Краснодарского края направила в суд уголовное дело в отношении пяти жителей региона, которое обвиняются в совершении особо крупного мошенничества, сообщает пресс-служба ведомства.

Злоумышленники обещали вкладчикам ООО «Прогресс Инвест» выплаты по вкладам в размере 365 % годовых.

Уголовное дело будет рассматривать Октябрьский районный суд города Новороссийска. На сайте суда указано, что обвиняемыми по делу об особо крупном мошенничестве являются Геннадий Кузьменко, Марина Лобко, Светлана Лонскова, Алла Пирогова и Светлана Руденок. По данным информационных систем, Светлана Руденок является учредителем и гендиректором ООО «Прогресс Инвест», зарегистрированного в Москве в 2017 году и ликвидированного в 2021 году.

По данным прокуратуры Краснодарского края, злоумышленники привлекали средства граждан под предлогом инвестиционной деятельности. На самом деле работа компании строилась по принципу «финансовой пирамиды» – выплаты вкладчикам осуществлялись за счет средств вновь привлеченных клиентов. Потерпевшими по делу признаны 120 жителей Краснодарского края и Кемеровской области, ущерб составил 26 млн руб.

Анна Перова, Краснодар

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