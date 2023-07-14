Открылся бутик итальянской нишевой парфюмерии Terenzi

Парфюмерно-косметическая сеть «Рив Гош» открыла бутик итальянской нишевой парфюмерии Terenzi. Здесь можно найти сразу три бренда (Tiziana Terenzi, V Canto, Giardino Benessere), созданные известным парфюмером Паоло Теренци и его сестрой, креативным директором, Тицианой. При создании ароматов Паоло и Тициана черпают вдохновение из путешествий, эмоций, жизненного опыта и семейных традиций. Формулы их парфюмов и ароматизированных свечей (которые стали визитной карточкой компании) следуют традициям высокой парфюмерии — в них используется качественное натуральное сырье, редкие ингредиенты и мастерство основателей. В каждой коллекции можно найти уникальные авторские аккорды, например запах огня, дикой природы, тишины снега, звучание созвездий. Бутик расположен на первом этаже ТЦ «Авиапарк».

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