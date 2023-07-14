Полицейских из Белокалитвинского района Ростовской области заподозрили в мошенничестве

Против бывшего и действующего высокопоставленных сотрудников ОМВД РФ по Белокалитвинскому району Ростовской области возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.159 УК России (мошенничество) за хищение средств для премирования сотрудников отдела. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ региона. По данным источника «Ъ-Юг» в правоохранительных органах, подозреваемыми являются заместитель начальника ОМВД по общим вопросам, подполковник внутренней службы Владимир Гришанов и начальник тыла ОМВД, капитан внутренней службы Александр Митиогло.

По информации оперативников, офицеры под предлогом необходимости передачи денег сотрудникам контрольно-ревизионного управления ГУ МВД, осуществлявшим проверку ОМВД России по Белокалитвинскому району в 2022 году, собрали с подчиненных деньги, полученные в качестве премий. Сумма похищенных средств не указана.

Анастасия Назарова