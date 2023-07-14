Главу Катав-Ивановского района отпустили из-под домашнего ареста

Центральный районный суд Челябинска по ходатайству следствия смягчил меру пресечения обвиняемому в мошенничестве главе Катав-Ивановского района Николаю Шимановичу. Вместо домашнего ареста ему назначен запрет определенных действий, сообщили «Ъ-Южный Урал» в суде.

Главу Катав-Ивановского района задержали в начале апреля этого года. Ему предъявили обвинение в мошенничестве и отправили под домашний арест. Следствие считает, что в 2019-2021 годах Николай Шиманович, работая адвокатом, похитил более 4 млн руб. у находившейся в состоянии банкротства коммерческой компании, интересы которой он представлял.

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