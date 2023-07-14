В отпуск налегке

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова перечисляет отели, которые предлагают своим гостям готовые наборы одежды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: onsenmoncham.com Фото: onsenmoncham.com

Недавно на выходные я съездила в Чиангмай. Остановиться мы решили не в городе, а в часе езды от него — в отеле Onsen @ Moncham, который расположен на горе. Как уже можно понять из названия, главное тут — Онсен, горячие источники с инфраструктурой, подобающей традиции купания в них, с непременным сидением в горячих и очень горячих термальных ваннах, перемежающихся с ледяными. Ну точь-в-точь как в «Коньке-Горбунке», только без печальных последствий. И цель та же, что у царя из сказки, — омолодиться и оздоровиться.

Я не очень умею путешествовать налегке и тут тоже собрала с собой достаточно много вещей, и они мне вообще не пригодились. В комнате нас встречали кимоно и вьетнамки — дресс-код всех местных постояльцев, что делает отель похожим на санаторий в лучшем смысле. А вечером нам положили бриджи и кофты — красивые японские пижамы.

Давайте вспомним еще несколько отелей, которые заботятся о вашем внешнем виде и предлагают приезжать с минимальным багажом.

Ananda в индийских Гималаях выдает красивые белые рубашки до колен, те, что называются «курта» — носят их со свободными брюками, в них удобно заниматься йогой, медитировать и делать эффектные фото в Instagram (принадлежит Meta, экстремистской и запрещенной в РФ).

Zeavola на Пхи-Пхи вопрос количества одежды оставляет на выбор гостя, а вот про то, сколько брать обуви, напоминает в своем слогане — Barefoot luxury, то есть «Босоногая роскошь», ну или «Роскошь ходить босиком».

Сотрудники курорта Dwarika Dhulikel каждый вечер кладут постояльцам шарфики разных цветов, которые принято надевать следующим утром. Они обозначают счастливый цвет дня по ведической астрологии. Это еще и занятная игра — желающие могут шарфиком не ограничиваться, а полностью одеться в нужном цвете. Правда, это снова означает необходимость в большом багаже.