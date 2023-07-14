«Кроссовер подготовлен к эксплуатации в холодное время года»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Гронский рассказывает о характеристиках модели, а также о ее стоимости в России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Evolute Фото: Evolute

Летом, понятное дело, много говорят о путешествиях на автомобиле. Так вот, теперь у нас появилась в продаже машина, у которой в режимах эксплуатации помимо «эко», «комфорта» и «спорта» есть режим «кемпинг». Предполагается, что при нем пользователи смогут подключать внешние бытовые устройства для питания через обычную розетку 220 Вт. «Эка невидаль,— скажете вы,— бытовые розетки есть сегодня во многих кроссоверах». Но тут речь идет об электромобиле, так что для получения электричества двигатель заводить не придется, можно пользоваться розеткой в полной тишине. И следить, на сколько электрочайник сократит запас хода.

Компания «Моторинвест» объявила о начале продаж электрического кроссовера Evolute i-Sky. Помимо упомянутой опции, это двигатель, развивающий 204 л. с., батарея, позволяющая при полной зарядке проехать 511 км. Понятно, что замеры проводились в идеальных условиях, и зимой, например, этот пробег будет меньше. Кроссовер, кстати, серьезно подготовлен к эксплуатации в холодное время года: у него подогревается рулевое колесо, передние сиденья, форсунки стеклоомывателя и внешние зеркала.

Надо сказать, что и в остальном новый для нас электромобиль щеголяет и самыми современными системами безопасности, и опциями высокого уровня комфорта, а в чем-то даже и роскоши. Например, стеклянная крыша Evolute i-Sky наделена эффектом звездного неба — что-то похожее мы в прошлой жизни видели у Rolls-Royce Phantom. Кстати, новая эта модель не только для нас. Dongfeng Forthing Thunder — китайский прототип электромобиля, который производят под Липецком — дебютировал у себя на родине лишь в конце прошлого года, то есть собрал в себе самые свежие достижения инженерной мысли.

Для всех электромобилей, произведенных в России, предполагается государственная субсидия при приобретении, которая составляет 25% стоимости, но не более 625 тыс. руб. Так вот, с ее учетом Evolute i-Sky стоит без малого 4 млн руб. К таким ценам нам, похоже, придется привыкать.