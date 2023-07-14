Директор липецкого хлебокомбината «Лимак» возглавил «Тамбовский бекон»

Александр Алтухов занял пост генерального директора ООО «Тамбовский бекон» (входит в ГК «Русагро»), следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Ранее эту должность занимал Алексей Кирсанов.

Господин Кирсанов возглавлял компанию с 30 мая 2022 года по 11 июля 2023 года. До этого гендиректором «Тамбовского бекона» был Евгений Случевский — с 9 октября 2019 года по 29 мая 2022 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Тамбовский бекон» было зарегистрировано в Тамбовской области в 2010 году. Уставный капитал — 16,5 млрд руб. Основной вид детальности — разведение свиней. Выручка в 2022 году составила 38,932 млрд руб., убыток — 2,4 млрд руб. В 2021 году выручка равнялась 38,924 млрд руб., чистая прибыль — 4,2 млрд руб.

Господину Алтухову 35 лет, он родился в Волоконовском районе Белгородской области. По данным «СПАРК-Интерфакс», также занимает должность директора липецкого хлебокомбината АО «Лимак», крупного производителя хлеба и хлебобулочных изделий.

Сколько «Лимак» вкладывает в завод под Воронежем — в материале «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова

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