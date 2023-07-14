В Уфе хирург военно-врачебной комиссии признан виновным во взяточничестве

Судья Советского райсуда Уфы Флюза Фаизова признала 57-летнего хирурга Нажипа Акбулатова виновным в получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ) и приговорила к четырем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на два года. Его также оштрафовали на 600 тыс. руб. и запретили занимать должности, связанные с осуществлением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти сроком на 5 лет. Об этом «Ъ-Уфа» сообщили в пресс-службе суда.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа» со ссылкой на пресс-службу республиканского СКР, Нажип Акбулатов, являясь хирургом военно-врачебной комиссии, в декабре 2021 года получил от начальника отделения подготовки и призыва граждан на военную службу военкомата Орджоникидзевского и Калининского районов Константина Выропаева (осужден на шесть лет условно) 150 тыс. руб. за согласование медосвидетельствования о наличии заболеваний хирургического профиля и категории годности по состоянию здоровья трех призывников.

После получения денег врач дал заключение об обоснованности установленных диагнозов и вынесенных экспертных заключений хирургами призывных комиссий военного комиссариата Орджоникидзевского и Калининского районов Уфы. Осужденный вину признал.

Венера Хисамова

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