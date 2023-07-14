Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие суммы заработали дома Grisebach, Van Ham Kunstauktionen и Lempertz.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ketterer Kunst Фото: Ketterer Kunst

Мы говорили с вами о нынешнем состоянии аукционного рынка в США и Франции. Теперь очередь Германии — пятого арт-рынка в мире по объему продаж.

2022 год стал историческим для немецкого арт-рынка, который показал самый высокий годовой объем в $379 млн, что на 6% больше, чем в предыдущем году, при совершенно стабильном объеме транcакций. Как и у ее французского соседа, общий годовой оборот аукционов произведений искусства в Германии удвоился за последнее десятилетие.

К концу первого полугодия 2023-го немецкий арт-рынок уже принес $147 млн, что является обнадеживающей суммой, которая предвещает хорошие результаты во второй половине года. Германия по-прежнему значительно отстает от Франции (примерно $353 млн за тот же период), но она гораздо динамичнее Италии ($88 млн), Швейцарии ($60 млн), Австрии ($41 млн) и Бельгии ($35 млн).

Сегодня немецкие аукционные компании Ketterer Kunst и Grisebach являются членами привилегированного клуба европейских аукционистов искусства, добившихся результатов «миллион плюс». В 2023 году дом Ketterer Kunst доминировал на немецком арт-рынке с общим оборотом более $41 млн до конца первого полугодия. Вторым по величине продавцом произведений искусства был Van Ham Kunstauktionen с общей суммой $29 млн, а Grisebach был на третьем месте с $19 млн за тот же период. Далее дом Lempertz ($14,8 млн), Hampel, Bassenge, Sotheby’s германский на седьмом месте с продажей на $4,3 млн, Karl & Faber, Dr. Irene Lehr Kunstauktionen и Nagel.

А абсолютно лучший результат, достигнутый Ketterer Kunst с начала года, был у картины Mdchen mit Zopf (1910 год) Алексея фон Явленского. Работа 9 июня принесла $6,8 млн. Это был рекорд для живописи Явленского на немецкой земле и второй лучший результат аукциона произведений искусства в Германии после работы Макса Бекмана. Его портрет был продан за $24,4 млн в декабре 2022 года на Grisebach в Берлине.