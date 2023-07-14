Облачная погода и до +24°С днем будет в Удмуртии в эти выходные

В Удмуртии в выходные будет облачная погода, а местами пройдут небольшие дожди. Как сообщает пресс-служба гидрометцентра региона, столбик термометра в дневное время не превысит +24°С.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Так, в ночь на 15 июля в Удмуртии температура воздуха окажется на уровне +11..+16°С, а днем из-за облачности прогреется лишь до 17-22°С. 16 июля, в воскресенье, в ночные часы столбик термометра окажется в пределах +11..+16°С, а днем — +19..+24°С.

По предварительному прогнозу, на следующей неделе температурный фон повысится до +21..+26°С. Местами пройдут кратковременные дожди и возможны грозы.