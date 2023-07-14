Трех челябинцев будут судить за незаконные валютные операции на 19,4 млн рублей

Завершено расследование уголовного дела трех жителей Челябинска, обвиняемых в совершении валютных переводов на счета нерезидентов по подложным документам и незаконном образовании юрлица. Материалы направили на рассмотрение в Советский районный суд города, сообщают в прокуратуре региона.

По версии следствия, горожане с февраля 2020 по апрель 2021 годов через подставных лиц совершили валютные операции по переводу средств со счетов созданных ими юридических лиц на счет иностранной организации. Они предоставляли банкам документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. В их числе договоры поставки товаров иностранной организацией в адрес подставных юрлиц, заявления на переводы иностранной валюты, сведения о проведенных валютных переводах.

Всего участники группы совершили незаконные валютные операции на сумму свыше 19,4 млн руб. Им вменяют в вину п.п. «а», «б», «в» ч. 2 ст. 193.1 УК РФ и п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ. Расследованием уголовного дела в отношении них занималось следственное управление УМВД России по Челябинску.

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